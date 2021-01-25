Російський лижник Большунов збив суперника з Норвегії, фото: «Матч ТВ»

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Російський лижник Олександр Большунов, чотирьохкратний віце-чемпіон світу з лижних гонок, під час чоловічої естафети, яка відбулася в межах Кубку світу у Лахти (Фінляндія), намагався вдарити палицею фінського лижника Йоні Мякі, котрий їхав перед ним.

Вже після фінішу Большунов не став гальмувати і допустив зіткнення з Мякі, котрий на той момент вже зупинився. За неспортивну поведінку Большунова очікувано дискваліфікували, а команду, членом якої він був, позбавили бронзової медалі, повідомляє агентство РІА «Новости».

Батько спортсмена, Олексанр Большунов-старший, підтримав вчинок свого сина, заявивши, що фінський спортсмен вів себе «по-скотськи», нібито навмисно змістившись на доріжці та зіштовхнувши російського лижника на розташовані збоку рекламні щити.

Якщо їм не відповідати, то вони Росію будуть принижувати. Це все на емоціях було, я його прекрасно розумію, нічого страшного. Як на мене, це негідники — типу він не бачив і зміщувався. Просто потрібно підходити по-російськи і давати в морду, але цього не можна робити, на жаль, — заявив батько агресивного російського спортсмена.

Також Большунова підтримала голова Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе, котра стверджує, що фінський спортсмен порушив правила, повідомляє видання «Чемпіонат».

Ми вирішили не подавати протест, тому що немає ніякого сенсу. Хвилин 15−20 намагалися цього складу журі пояснити, що вони не праві, — заявила вона.

Водночас триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова вважає, що фінський лижник правил не порушував, повідомляє видання sportmail.ru.

Я б на емоціях теж палицею махнула, — заявила вона. — Хоча він ні в чому не винен, фінішувати він міг в будь-якому коридорі. Так що тактично фін все правильно зробив.

ЗМІ повідомляють, що на Большунова у Фінляндії відрили кримінальну справу за напад на Мякі. Відповідний протокол складений зі слів двох громадян, особи яких не розкриваються.

За інформацією MTV News, Большунова доставили в управління поліції. Водночас Вяльбе заявила, що не чула про це, а Большунов, за її словами, вже вилетів разом з іншими спортсменами до Швеції.

Нагадаємо, у грудні 2020 року через допінговий скандал Спортивний арбітражний суд заборонив спортсменам РФ впродовж двох наступних років виступати на великих міжнародних змаганнях під прапором Росії.