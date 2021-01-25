Российский лыжник Большунов сбил соперника из Норвегии, фото: «Матч ТВ»

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Ракурс

Российский лыжник Александр Большунов, четырехкратный вице-чемпион мира по лыжным гонкам, во время мужской эстафеты, которая состоялась в рамках Кубка мира в Лахти (Финляндия), пытался ударить палкой финского лыжника Йони Мяки, который ехал перед ним.

Уже после финиша Большунов не стал тормозить и допустил столкновение с Мяки, который на тот момент уже остановился. За неспортивное поведение Большунова ожидаемо дисквалифицировали, а команду, членом которой он был, лишили бронзовой медали, сообщает агентство РИА «Новости».

Отец спортсмена, Алексанр Большунов-старший поддержал поступок своего сына, заявив, что финский спортсмен вел себя «по-скотски», якобы намеренно сместившись на дорожке и столкнув российского лыжника на расположенные сбоку рекламные щиты.

Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. Как по мне это негодяи — типа он не видел и смещался. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению, — заявил отец агрессивного российского спортсмена.

Также Большунова поддержала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая утверждает, что финский спортсмен нарушил правила, сообщает издание «Чемпионат».

Мы решили не подавать протест, потому что нет никакого смысла. Минут 15−20 пытались этому жюри объяснить, что они не правы, — заявила она.

В то же время трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что финский лыжник правил не нарушал.

Я бы на эмоциях тоже палкой махнула, — заявила она. — Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн все правильно сделал.

СМИ сообщают, что на Большунова в Финляндии отрыли уголовное дело за нападение на Мяки. Соответствующий протокол составлен со слов двух граждан, личности которых не раскрываются.

По информации MTV News, Большунова доставили в управление полиции. В то же время Вяльбе заявила, что не слышала об этом, а Большунов, по ее словам, уже вылетел вместе с другими спортсменами в Швецию.

Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створе ��⛔ pic.twitter.com/uqQz2760om

— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 24, 2021

Напомним, в декабре 2020 года из-за допингового скандала Спортивный арбитражный суд запретил спортсменам РФ в течение двух последующих лет выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России.