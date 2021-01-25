У Тайвань масово вторглись китайські військові літаки. Фото: Reuters

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Ракурс

Тайвань поскаржився на масштабне вторгнення військових літаків Китаю.

Радари зафіксували китайські літаки 23 і 24 січня. У суботу повітряний простір країни порушили вісім бомбардувальників, чотири штурмовики та протичовновий літак, повідомляє BBC.

На наступний день у простір Тайваню вторглися 12 штурмових літаків і два розвідники.

Китайська бойова авіація з 2020 року посилила патрулювання поблизу Тайваню і періодично порушує простір країни, але відбувається це малими групами — до трьох літаків.

У правлячій Демократичній прогресивній партії Тайваню заявили, що такі дії Китаю — спроба застерегти новий уряд США від підтримки острова.

Це сигнал для адміністрації Байдена, — заявив один з членів партії.

Нагадаємо, армія Китаю останні два роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню.

З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем у результаті збройного вторгнення.

В середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайванської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.