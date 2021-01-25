“Поховати” податкову міліцію і реформувати СБУ — Корнієнко про плани Ради

«Поховати» податкову міліцію і реформувати СБУ — Корнієнко про плани Радиhttps://racurs.ua/ua/n149484-pohovaty-podatkovu-miliciu-i-reformuvaty-sbu-korniienko-pro-plany-rady.htmlРакурс
«Поховати» податкову міліцію планують цього тижня у Верховній Раді. Про це заявив у понеділок, 25 січня, під час засідання погоджувальної ради парламенту перший заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.
Цього тижня ми працюватимемо і над законопроектом про Бюро економічної безпеки. Це вже не перша версія цього законопроекту і навіть не перша назва цього органу. Він пережив кілька перетрубацій. Його сенс — поховати нарешті податкову міліцію, яка всіх «кошмарила» все життя в цій країні і перейти до нормальних цивілізованих форм контролю за роботою бізнесу і підприємств, — зазначив нардеп.
Також, за його словами, на цьому тижні депутати розглянуть законопроект про реформу Служби безпеки України.
Він багато в чому відповідає нашим зобов’язанням перед європейською спільнотою і це важливий напрямок роботи Верховної Ради, — додав представник партії президента.
Корнієнко нагадав, що у п’ятницю для депутатів важливий день — закриття четвертої сесії.
Прохання бути усім. Не від’їжджати раніше на свої округи. Цьогоріч у нас буде ще дві сесії ВР — п’ята і шоста. Потрібно їх провести конструктивно. Зрозуміло, що з великою політичною напруженістю… Але виборів не буде. Треба зупинятися, стишатися і працювати, щоб держава поновлювалася після пандемії коронавірусу, — резюмував Корнієнко.