“Поховати” податкову міліцію і реформувати СБУ — Корнієнко про плани Ради

https://racurs.ua/ua/n149484-pohovaty-podatkovu-miliciu-i-reformuvaty-sbu-korniienko-pro-plany-rady.html

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«Поховати» податкову міліцію планують цього тижня у Верховній Раді. Про це заявив у понеділок, 25 січня, під час засідання погоджувальної ради парламенту перший заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Цього тижня ми працюватимемо і над законопроектом про Бюро економічної безпеки. Це вже не перша версія цього законопроекту і навіть не перша назва цього органу. Він пережив кілька перетрубацій. Його сенс — поховати нарешті податкову міліцію, яка всіх «кошмарила» все життя в цій країні і перейти до нормальних цивілізованих форм контролю за роботою бізнесу і підприємств, — зазначив нардеп.

Також, за його словами, на цьому тижні депутати розглянуть законопроект про реформу Служби безпеки України.

Він багато в чому відповідає нашим зобов’язанням перед європейською спільнотою і це важливий напрямок роботи Верховної Ради, — додав представник партії президента.

Корнієнко нагадав, що у п’ятницю для депутатів важливий день — закриття четвертої сесії.