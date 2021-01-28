Симоньян і Путін. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n149623-propagandysty-putina-vyrushyly-na-donbas-detali.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжується, але російська сторона досі намагається видати конфлікт за «громадянську війну». Російські пропагандисти та кишенькові ЗМІ Кремля вирушили до Донецька для проведення форуму «російський Донбас».

Про це повідомив представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Денис Казанський в Telegram, а також лондонський оглядач Алекс Кокчаров у Twitter.





За словами Казанського, пропагандисти Путіна Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян вирушили до Донецька, щоб провести форум «російський Донбас». Так званий «форум» відбудеться 28 січня. Натомість Кокчаров заявив, що західні країни мають включити російських пропагандистів до санкційного списку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд РФ присудив десять журналістських премій представникам ЗМІ, які підтримують пропаганду правлячої влади. Кожен з них отримає по 1 млн руб.

Зокрема премію нібито за особистий внесок в розвиток ЗМІ отримає головний редактор RT Маргарита Симоньян. Раніше Маргарита Симоньян озвучила пропозицію «повернути» Київ до складу Росії. Так вона прокоментувала інцидент у Львові, де 19-річний киянин отримав штраф за те, що пройшовся по вулиці в шапці з символікою у вигляді серпа і молота. Головний редактор RT заявила, що дії українських правоохоронців її «задовбали».