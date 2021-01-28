Задовольнити усіх неможливо — глава НКРЕКП про тарифи

https://racurs.ua/ua/n149624-zadovolnyty-usih-nemojlyvo-glava-nkrekp-pro-taryfy.html

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Верховна Рада на пленарному засіданні 28 січня заслухала очільника Нацкомісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка щодо захисту інтересів споживачів у тарифному питанні.

Нас критикують найбільше за дві речі: енергокомпанії, які забезпечують нас усіх енергією, критикують за те, що тарифи, які ми встановлюємо, є занизькими. Споживачі критикують, що ці тарифи є зависокими. Мабуть, і ті й інші праві. Тому місія регулятора полягає у балансуванні інтересів енергокомпаній, споживачів і держави. Задовольнити усіх неможливо. Коли трохи невдоволені усі — це показник, що регулятор працює нормально. Це і є показником роботи в сфері енергетики, — зазначив глава НКРЕКП за трибуною Ради.



Також Тарасюк на прикладах поінформував про збалансування у сфері енергетики, зокрема на ринку електричної енергії. Очільник нацкомісії відповів на запитання депутатських фракцій і груп.

Нагадаємо, на засіданні 27 січня комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав проект постанови про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги № 4650.