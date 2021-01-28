Джо Байден. Фото: AP

https://racurs.ua/n149626-reyting-doveriya-baydenu-vyshe-chem-kogda-libo-trampu-opros.html

Ракурс

Действия Джо Байдена больше 50% американцев оценивают положительно к концу первой недели на посту президента.

Его показатель выше, чем аналогичный показатель Дональда Трампа в любой период его четырехлетнего срока, говорится в социологическом опросе Монмутского университета.

54% американцев положительно оценивают действия Байдена на посту президента, 30% дали ему негативную оценку.

Рейтинг Дональда Трампа никогда не приближался к таким показателям.

В первые шесть месяцев его работы на посту президента США популярность Трампа в среднем составляла 41,4%, а в последнюю неделю президентского срока его деятельность положительно оценивали лишь 34% американцев.

Дональд Трамп стал первым президентом за полвека без «медового месяца» с избирателями — обычно популярность нового президента в первые полгода после избрания превышает 50%.

Кроме того, во второй неделе февраля Сенат США приступит к слушаниям об импичменте Трампу, несмотря на то, что он уже покинул пост президента.

Напомним, Джо Байден провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Новый президент США подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины.