Джо Байден. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n149626-reytyng-doviry-baydenu-vyschyy-anij-bud-koly-trampu-opytuvannya.html

Ракурс

Дії Джо Байдена понад 50% американців оцінюють позитивно на кінець першого тижня на посаді президента.

Його показник вищий, ніж аналогічний показник Дональда Трампа в будь-який період його чотирирічного терміну, йдеться в соціологічному опитуванні Монмутського університету.

54% американців позитивно оцінюють дії Байдена на посаді президента, 30% дали йому негативну оцінку.

Рейтинг Дональда Трампа ніколи не наближався до таких показників.

У перші шість місяців його роботи на посаді президента США популярність Трампа в середньому становила 41,4%, а в останній тиждень президентського терміну його діяльність позитивно оцінювали лише 34% американців.

Дональд Трамп став першим президентом за півстоліття без «медового місяця» з виборцями — зазвичай популярність нового президента в перші півроку після обрання перевищує 50%.

Крім того, у другій тиждень лютого Сенат США приступить до слухань про імпічмент Трампу, попри те, що він вже покинув пост президента.

Нагадаємо, Джо Байден провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підтвердив тверду підтримку США суверенітету України.