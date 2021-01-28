Побиття українського підлітка в Парижі — поліція затримала підозрюванихhttps://racurs.ua/ua/n149629-pobyttya-ukrayinskogo-pidlitka-v-paryji-policiya-zatrymala-pidozruvanyh.htmlРакурс
У Франції затримали дев’ятьох молодих людей, які підозрюються у нападі й жорстокому побитті українського підлітка.
Затримання членів угрупування провели зранку, 28 січня, повідомляє Franceinfo.
Відзначається, що розслідування просувається успішно. Молодим людям висунуто підозру у спробі убивства.
15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка.
Близько десяти нападників з металевими палицями, битами та ножами атакували компанію студентів.
На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка, поваленого на землю, жорстоко б'є група хлопців.
Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.
У результатів нападу хлопець перебуває у комі у критичному стані. У нього в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.
Нагадаємо, після оприлюднення відео побиття підлітка Зеленський заявив, що винні мають бути покарані.