Поліція затримала підозрюваних у побитті підлітка-українця в Парижі. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n149629-pobyttya-ukrayinskogo-pidlitka-v-paryji-policiya-zatrymala-pidozruvanyh.html

Ракурс

У Франції затримали дев’ятьох молодих людей, які підозрюються у нападі й жорстокому побитті українського підлітка.

Затримання членів угрупування провели зранку, 28 січня, повідомляє Franceinfo.

Відзначається, що розслідування просувається успішно. Молодим людям висунуто підозру у спробі убивства.

15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка.

Близько десяти нападників з металевими палицями, битами та ножами атакували компанію студентів.

На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка, поваленого на землю, жорстоко б'є група хлопців.

Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

У результатів нападу хлопець перебуває у комі у критичному стані. У нього в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Нагадаємо, після оприлюднення відео побиття підлітка Зеленський заявив, що винні мають бути покарані.