Постановление об увеличении расходов на субсидии приняла Рада

Субсидии. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n149633-postanovlenie-ob-uvelichenii-rashodov-na-subsidii-prinyala-rada.html

Ракурс

Верховная Рада обязала правительство внести в парламент изменения в государственный бюджет на 2021 год об увеличении расходов на субсидии.

Соответствующий проект постановления «О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги» № 4650 поддержали 337 нардепов. Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Согласно постановлению, Кабмин в месячный срок должен представить предложения о внесении изменений в законодательство с целью завершения отопительного сезона 2020−2021 года на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года.

Чиновникам рекомендуют усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей в части возмещения расходов на оплату коммунальных услуг. Кроме этого, парламентарии советуют правительству установить отдельный тариф для потребителей, которые в течение месяца используют до 100 кВт электроэнергии, а также внести изменения в фиксированные цены на электроэнергию для установки отдельного тарифа, отпускаемого населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками и негазифицированных домов, за объем, потребленный до 3 тыс. кВт в месяц.

Постановлением предусмотрено установление льгот на электрическую энергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, детским домам семейного типа.

Добавим, что также планируется обеспечить упрощение доступа пенсионеров, лиц с инвалидностью, безработных к системе субсидий, предусмотрев обеспечение ввода измененных норм расчета субсидий с 1 октября 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что субсидии получит большее количество домохозяйств в Украине. Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления. Это произошло ввиду установления единого тарифа на электроэнергию с 1 января. Для людей, которые отапливают свои дома с помощью электроэнергии, поблажек не будет.