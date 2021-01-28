Чи піде уряд у відставку, розповіли у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n149637-chy-pide-uryad-u-vidstavku-rozpovily-u-sluzi-narodu.html

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Чи обговорювала питання відставки уряду Дениса Шмигаля президентська фракція «Слуга народу» розповів журналістам 28 січня очільник фінансового комітету Верховної Ради, нардеп-«слуга» Данило Гетманцев.

Відставка прем'єр-міністра колись відбудеться точно. Я не переконаний, що це відбудеться весною. На фракції таке питання не обговорюється сьогодні. І не обговорюється відставка уряду загалом, — сказав Гетманцев перед початком засідання у кулуарах Ради.

Він додав, що терміни роботи Кабінету міністрів «не дозволяють нам об'єктивно оцінити їх результати».

Прем'єр у нас абсолютно адекватний, з ним можна працювати, йому можна вказувати на помилки, він чує, — додав Гетманцев.



Нагадаємо, торік у грудні спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом у Раді навряд чи розглядатимуть питання щодо заміни Шмигаля. Водночас це питання неодноразово піднімали представники опозиції, а також окремі нардепи зі «Слуги народу».

Денис Шмигаль став прем'єр-міністром України 4 березня 2020 року.