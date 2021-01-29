Разумков о доктрине «российский Донбасс» — Надо быть готовым ко всему

https://racurs.ua/n149685-razumkov-o-doktrine-rossiyskiy-donbass-nado-byt-gotovym-ko-vsemu.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, прокомментировал вчерашний визит на оккупированные территории Донбасса российских пропагандистов и карманных СМИ Кремля, которые говорили о доктрине «российский Донбасс», предусматривающей захват всей территории Донецкой и Луганской областей.

Во время брифинга в стенах Верховной Рады 29 января журналисты поинтересовались мнением Разумкова относительно высказываний террористических ДНР-ЛНР реализовать план «российский Донбасс».

Я не думаю, что эта доктрина сильно отличается от того, что мы видим с 2014 года. Если бы им это так просто удавалось, то сегодня бы речь не шла о каких-то доктринах. Хочу поблагодарить наших военных и пограничников, которые нас защищают… Надо быть готовым ко всему. И я убежден, что мы именно так и делаем, — резюмировал Разумков.



Он добавил, что более глубоко раскрывать эту тему нет смысла, поскольку это лишь «поможет врагу».

Напомним, 28 января российские пропагандисты отправились в Донецк для проведения форума «российский Донбасс». Оккупационное мероприятие посетили пропагандисты Путина Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян.