Андрей Антоненко, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n149684-politicheskoe-delo-antonenko-bez-konca-i-dna-avakov-zanimaetsya-samozakapyvaniem-advokat.html

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Дело Андрея Антоненко, фронтмена группы Riffmaster и участника боевых действий на востоке Украины, обвиняемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, является «чисто политическим — без конца и дна», считает адвокат Антоненко Леонид Маслов.

По словам Маслова, в этом деле «увязли все». Об этом он заявил в интервью Chas.News.

И двигаться стремно, и вытащить себя за волосы из этого дерьма смелости не хватает, — считает Маслов.

Маслов отметил, что Нацполиция не выполнила решение суда о предоставлении доступа адвокату другой обвиняемой в причастности к убийству Шеремета — Юлии Кузьменко, доступа к материалам дела № 1206, в рамках которой ищут других причастных.

Адвокат Антоненко отмечает, что в этом деле могут содержаться данные о происхождении взрывчатого вещества, которое нельзя купить в свободном доступе.

МВД на пресс конференции настаивал, что взрывчатое вещество, которое нашли на месте теракта, идентично тому, что содержалась в коробке от мины МОН-50, изъятой при обыске в Антоненко. Тот факт, что от МОН-50 на месте преступления обнаружили только втулку и шрапнель, а мина, которую нашли у Антоненко, содержала втулки и шрапнель в полном составе, они замолчали, — добавил Маслова.

Адвоката Антоненко также прокомментировал недавнюю резонансную ситуацию с добровольцем Викторией Котеленец (позывной «Фортуна»), которую задержали за якобы сходство с сепаратисткой, конвоировавшей украинских пленных в ходе проведенного в Донецке в 2014 году «парада».

Пример добровольца «Фортуны», которую бросили за решетку несколько дней назад, свидетельствует, что в МВД никаких выводов по делу Антоненко не сделали и продолжают заниматься «самозакапыванием», — убежден Маслов.

Сегодня, 29 января, Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на избранную Антоненко меру пресечения.

Напомним, недавно стало известно, что в Антоненко, который находится в СИЗО, начали выпадать зубы.