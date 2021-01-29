Андрій Антоненко, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n149684-politychna-sprava-antonenka-bez-kincya-i-dna-avakov-zaymaietsya-samozakopuvannyam-advokat.html

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Справа Андрія Антоненка, фронтмена гурту Riffmaster та учасника бойових дій на сході України, звинувачуваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, є «суто політичною — без кінця і дна», вважає адвокат Антоненка Леонід Маслов.

За словами Маслова, у цій справі «загрузли всі». Про це він заявив в інтерв’ю Chas.News.

І рухатися стрьомно, і витягнути себе за волосся з цього лайна сміливості бракує, — вважає Маслов.

Маслов зазначив, що Нацполіція не виконала рішення суду про надання доступу адвокату іншої обвинувачуваної у причетності до вбивства Шеремета — Юлії Кузьменко, доступу до матеріалів справи № 1206, в межах якої шукають інших причетних.

Адвокат Антоненка наголошує, що в цій справі можуть міститися дані щодо походження вибухової речовини, котру не можна купити у вільному доступі.

МВС на пресконференції наполягав, що вибухова речовина, яку знайшли на місці теракту, ідентична тій, що містилася у коробці від міни МОН-50, вилученої під час обшуку в Антоненка. Той факт, що від МОН-50 на місці злочину виявили лише втулку і шрапнель, а міна, яку знайшли у Антоненка, містила втулки і шрапнель в повному складі, вони замовчали, — додав Маслова.

Адвоката Антоненка також прокоментував нещодавню резонансну ситуацію із добровольцем Вікторією Котеленець (позивний «Фортуна»), яку затримали за нібито схожість з сепаратисткою, котра конвоювала українських полонених під час проведеного в Донецьку у 2014 році «параду».

Приклад доброволиці «Фортуни», яку кинули за ґрати декілька днів тому, свідчить, що у МВС жодних висновків зі справи Антоненка не зробили і продовжують займатися «самозакопуванням», — переконаний Маслов.

Сьогодні, 29 січня, Київський апеляційний суд розглядає апеляцію на обраний Антоненку запобіжний захід.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Антоненка, який перебуває у СІЗО, почали випадати зуби.