Компенсації за електроопалення затвердила Рада

https://racurs.ua/ua/n149683-kompensaciyi-za-elektroopalennya-zatverdyla-rada-kogo-ce-stosuietsya.html

Ракурс

Верховна Рада 29 січня, підтримала законопроект № 4672, який стосується компенсацій у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

За відповідне рішення проголосували 310 народних депутатів.

Законом запроваджено нову бюджетну програму компенсації на оплату електроенергії:

людям, які мешкають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості);

людям, які мешкають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості);

багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу.

На ці цілі передбачено 1,4 млрд грн. Законопроект також передбачає на цю ж суму скоротити видатки на субсидії.

Раніше Денис Шмигаль пообіцяв, що споживачі, які встановили системи електричного опалення, отримуватимуть компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію.

За його словами, компенсацію за підвищення тарифів отримають усі користувачі, незалежно від їхніх доходів.