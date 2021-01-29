Компенсации за электроотопление утвердила Рада

https://racurs.ua/n149683-kompensacii-za-elektrootoplenie-utverdila-rada-kogo-eto-kasaetsya.html

Ракурс

Верховная Рада 29 января, поддержала законопроект № 4672, который касается компенсаций в связи с повышением тарифов на электрическую энергию.

За соответствующее решение проголосовали 310 народных депутатов.

Законом введена новая бюджетная программа компенсации на оплату электроэнергии:

людям, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности),

людям, проживающих в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности),

многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

На эти цели предусмотрено 1,4 млрд грн. Законопроектом также предусмотрено на эту же сумму сократить расходы на субсидии.

Ранее Денис Шмыгаль пообещал, что потребители, которые установили системы электрического отопления, будут получать компенсацию за повышение тарифов на электроэнергию.

По его словам, компенсацию за повышение тарифов получат все пользователи, независимо от их доходов.