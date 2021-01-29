Четвертую сессию Рады торжественно закрыл Разумков — До встречи в понедельник

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Ракурс

Четвертую сессию Верховной Рады в конце пленарного заседания в пятницу, 29 января, торжественно закрыл спикер Дмитрий Разумков.

В соответствии со ст. 85 Конституции Украины, пятая сессия Верховной Рады девятого созыва начнет свою работу 2 февраля 2021 года. Четвертую сессию Верховной Рады объявляю закрытой, — отметил глава украинского парламента.

Далее прозвучал гимн Украины.

Спасибо, коллеги. До встречи в понедельник и во вторник, — резюмировал Разумков.

Напомним, в январе нардепы утвердили календарный план проведения пятой сессии украинского парламента девятого созыва. Согласно документу, предлагается начать пятую сессию Рады 2 февраля, а закончить — 23 июля 2021 года.

Время проведения пятой сессии отводится на:

пленарные заседания Верховной Рады — 12 недель;

работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) — семь недель;

работу народных депутатов с избирателями — шесть недель;



проведение «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде — 12 часов.

В календарном плане проведения пятой сессии ВР учтен график проведения очередных сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы с 19 по 23 апреля и с 21 по 25 июня 2021 года, праздничные и нерабочие дни, а также дни религиозных праздников.