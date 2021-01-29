Закон для пешеходов впервые приняли в Германии — что он предусматриваетhttps://racurs.ua/n149681-zakon-dlya-peshehodov-vpervye-prinyali-v-germanii-chto-on-predusmatrivaet.htmlРакурс
Первый в Германии закон для пешеходов парламент федеральной земли Берлин принял в четверг, 28 января.
Согласно закону, отныне в Берлине во время строительства и реконструкции будут проектировать более протяженные зеленые зоны для пешеходов, а также устанавливать уплощенные бордюры и островки безопасности, пишет DW.
Также планируется увеличить количество общественных скамеек для сидения и сделать более безопасными маршруты, которыми пользуются школьники.
Каждый человек в Берлине должна иметь возможность достичь пункта назначения с помощью прямых и соединенных пешеходных дорожек, — подчеркнули в Палате депутатов Берлина.
Поэтому закон принят и для того, чтобы расширить возможности пешеходов и поощрить людей ходить как на короткие, так и на длинные расстояния.
В Сенате Берлина считают, что этот закон является большим шагом вперед для создания комфортной жизни в городе.
Напомним, жертвами наезда внедорожника в немецком городе Трир стали пять человек. Автомобиль наехал на пешеходов в пешеходной зоне города.