Закон для пешеходов впервые приняли в Германии. Фото: DW

https://racurs.ua/n149681-zakon-dlya-peshehodov-vpervye-prinyali-v-germanii-chto-on-predusmatrivaet.html

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Первый в Германии закон для пешеходов парламент федеральной земли Берлин принял в четверг, 28 января.

Согласно закону, отныне в Берлине во время строительства и реконструкции будут проектировать более протяженные зеленые зоны для пешеходов, а также устанавливать уплощенные бордюры и островки безопасности, пишет DW.

Также планируется увеличить количество общественных скамеек для сидения и сделать более безопасными маршруты, которыми пользуются школьники.

Каждый человек в Берлине должна иметь возможность достичь пункта назначения с помощью прямых и соединенных пешеходных дорожек, — подчеркнули в Палате депутатов Берлина.

Поэтому закон принят и для того, чтобы расширить возможности пешеходов и поощрить людей ходить как на короткие, так и на длинные расстояния.

В Сенате Берлина считают, что этот закон является большим шагом вперед для создания комфортной жизни в городе.

Напомним, жертвами наезда внедорожника в немецком городе Трир стали пять человек. Автомобиль наехал на пешеходов в пешеходной зоне города.