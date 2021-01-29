Зарегистрирует ли Украина вакцину РФ «Спутник V», рассказал Степанов — вакцина от коронавируса / Елкин

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Зарегистрируют ли в Украине российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Одна политическая сила устроила какую-то истерию относительно регистрации российской вакцины. Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в Украине не будет регистрировать, — отметил министр во время онлайн-брифинга в пятницу, 29 января.

Также Степанов призвал не слушать заявления политиков о срыве кампании по вакцинации от коронавируса.

Представители одной из политических сил заявили, что шансы на своевременное начало вакцинации призрачны. Хочу вам сказать, что все это просто очередной хайп. Я еще раз подчеркиваю: вакцинация в Украине начнется вовремя. Как мы говорили еще в сентябре прошлого года, что начнем вакцинацию в феврале 2021 года. Так и будет, — резюмировал глава Минздрава.

Напомним, ранее Степанов сообщил, что на первом этапе кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине вакцинируют почти 367,5 тыс. человек.