Степанов розповів, чи зареєструє Україна вакцину РФ “Супутник V” / Колаж: Елкин

https://racurs.ua/ua/n149680-stepanov-rozpoviv-chy-zareiestruie-ukrayina-vakcynu-rf-suputnyk-v.html

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Чи зареєструють в Україні російську вакцину від коронавірусної інфекції COVID-19 «Супутник V», повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Одна політична сила влаштувала якусь істерію щодо реєстрації російської вакцини. Відразу можу сказати, що ніхто російську вакцину в Україні не реєструватиме, — зазначив міністр під час онлайн-брифінгу у п’ятницю, 29 січня.

Також Степанов закликав не слухати заяви політиків щодо зриву кампанії з вакцинації від коронавірусу.

Представники однієї з політичних сил заявили, що шанси на вчасний початок вакцинації примарні. Хочу вам сказати, що все це просто черговий хайп. Я ще раз наголошую: вакцинація в Україні розпочнеться вчасно. Як ми говорили ще торік у вересні, що розпочнемо вакцинацію в лютому 2021 року. Так і буде, — резюмував глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомив, що на першому етапі кампанії з вакцинації від COVID-19 в Україні буде вакциновано майже 367,5 тис. осіб.