Перший в Німеччині закон для пішоходів ухвалили в Берліні. Фото: DW

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Перший в Німеччині закон для пішоходів парламент Берліна ухвалив у четвер, 28 січня.

Відповідно до закону, відтепер у Берліні під час будівництва і реконструкцій проектуватимуть більш протяжні зелені зони для пішоходів, а також встановлювати сплощені бордюри та острівки безпеки, пише DW.

Також планують збільшити кількість громадських лавок для сидіння і зробити більш безпечними маршрути, якими користуються школярі.

Кожна людина в Берліні повинна мати можливість досягти пункту призначення за допомогою прямих і з'єднаних пішохідних доріжок, — пояснили у Палаті депутатів Берліна, представляючи законопроект.

Тож закон ухвалений і для того, щоб розширити можливості пішоходів та заохотити людей ходити як на коротші, так і на довші відстані.

У Сенаті Берліна вважають, що цей закон є великим кроком уперед для створення комфортного життя у місті.

Нагадаємо, жертвами наїзду позашляховика в німецькому місті Трір стали п’ятеро людей. Автомобіль наїхав на пішоходів у пішохідній зоні міста.