Четверту сесію Ради урочисто закрив Разумков — До зустрічі у понеділок

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Четверту сесію Верховної Ради наприкінці пленарного засідання у п’ятницю, 29 січня, урочисто закрив спікер Дмитро Разумков.

Відповідно до ст. 85 Конституції України, п’ята сесія Верховної Ради дев’ятого скликання розпочне свою роботу 2 лютого 2021 року. Четверту сесію Верховної Ради оголошую закритою, — зазначив очільник українського парламенту.

Далі прозвучав гімн України.

Дякую, колеги. До зустрічі у понеділок та вівторок, — резюмував Разумков.

Нагадаємо, у січня нардепи затвердили календарний план проведення п’ятої сесії українського парламенту дев’ятого скликання. Згідно з документом, пропонується розпочати п’яту сесію Ради 2 лютого, а закінчити — 23 липня 2021 року. На час проведення п’ятої сесії відводиться для:

пленарних засідань Верховної Ради — 12 тижнів;

роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) — сім тижнів;

роботи народних депутатів з виборцями — шість тижнів;



проведення «години запитань до уряду» у Верховній Раді — 12 годин.

У календарному плані проведення п’ятої сесії ВР враховано графік проведення чергових сесій Парламентської асамблеї Ради Європи з 19 по 23 квітня та з 21 по 25 червня 2021 року, святкові та неробочі дні, а також дні релігійних свят.