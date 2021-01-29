Разумков про доктрину “російський Донбас” — Треба бути готовим до всього

https://racurs.ua/ua/n149685-razumkov-pro-doktrynu-rosiyskyy-donbas-treba-buty-gotovym-do-vsogo.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, прокоментував вчорашній візит на окуповані території Донбасу російських пропагандистів та кишенькових ЗМІ Кремля, які там виголошували доктрину про «російський Донбас», що передбачає захоплення всієї території Донецької та Луганської областей.

Під час брифінгу у стінах Верховної Ради 29 січня журналісти поцікавилися думкою Разумкова щодо заяв терористичних ДНР-ЛНР реалізувати доктрину «російський Донбас».

Я не думаю, що ця доктрина сильно відрізняється від того, що ми бачимо з 2014 року. Якщо б їм це так просто вдавалося, то сьогодні б не йшлося про якісь доктрини. Хочу подякувати нашим військовим і прикордонникам, які нас захищають… Треба бути готовим до всього. І я переконаний, що ми саме так і робимо, — резюмував Разумков.



Він додав, що більш глибоко розкривати цю тему немає сенсу, оскільки це лише може «допомогти ворогу».

Нагадаємо, 28 січня російські пропагандисти вирушили до Донецька для проведення форуму «російський Донбас». Окупаційний захід відвідали пропагандисти Путіна Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян.