Олександр Дубінський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n149686-bilshist-slug-progolosuvaly-za-vykluchennya-dubinskogo-leschenko.html

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Олександра Дубінський можуть виключити зі складу фракції «Слуга народу». Більшість членів фракції під час таємного голосування у спеціальному партійному додатку підтримали виключення Дубінський з її складу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко.

За словами Лещенка, станом на 19.30 28 лютого у відповідному голосуванні взяли участь 175 з 246 членів фракції. Дві третіх з них підтримали виключення Дубінського.

За збереження Дубінського у фракції — менше 20 відсотків, — зазначив Лещенко.

За словами екс-нардепа, тепер буде запущена формальна процедура голосування за виключення Дубінського на підписних листах.

Дубінський в ефірі одного з телеканалів нещодавно заявив, що не визнаватиме результатів анонімного голосування. Дубінський вважає, що необхідної для його виключення кількості голосів насправді немає, повідомляє агентство УНІАН.

Я не збираюся визнавати нічого анонімного… Треба проголосувати, підписні листи, протокол, — зазначив Дубінський. — Треба показати реальне ставлення людей до цього питання. Я прекрасно розумію по діях своїх колег, що голосів там немає.

Нагадаємо, Дубінський нещодавно потрапив під санкції США.