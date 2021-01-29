Росія підкуповувала повіями главу світового біатлону. Фото: Global Look Press

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Росія підкуповувала Андерса Бессеберга, колишнього очільника Міжнародного союзу біатлону (IBU), аби чиновник приховував позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Норвежець Андерс Бессеберг створив союз біатлоністів і очолював його 25 років, поки його не усунули під час допінгового скандалу в 2018 році, повідомляє NY Times.

Внутрішнє розслідування показало, що Бессеберг постійно отримував подарунки від росіян, а в обмін допомагав вибрати Росію місцем для проведення чемпіонатів і прикривав спортсменів на допінгу.

Спортивний чиновник отримав як мінімум 200 тис. дол., також стало відомо, що Бессебергу замовляли повій російські посадові особи, аби в такий спосіб дати хабар.

Коли екс-президент IBU приїздив до Росії, то Бессеберга супроводжували повсюди молоді дівчата під виглядом перекладачів. На думку інформаторів, ці жінки були в сексуальних стосунках з ним, — йдеться у повідомленні Міжнародного союзу біатлоністів.

Бессеберг підтвердив слідству, що одного разу скористався послугами повії в Москві.

Докази говорять про те, що Андерс Бессебрг постійно займався протекцією російських інтересів. У цієї людини, на нашу думку, не було етичних цінностей та інтересів для захисту чистого спорту, — підсумували у прес-службі IBU.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив спортсменам РФ впродовж двох наступних років виступати на великих міжнародних змаганнях під прапором Росії.