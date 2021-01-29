Вакцинація. Фото: Istock

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже у лютому. Під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головний санітарний лікар Віктор Ляшко представив Календарний план вакцинації населення у 2021 році.

Він передбачає додаткову закупівлю близько 15 млн доз вакцин від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація населення згідно із затвердженим Національним планом, який визначає п’ять етапів вакцинації, почнеться вже 15 лютого. У Календарному плані показано, хто, коли й де зможе безкоштовно зробити щеплення.





Головний санітарний лікар додав, що оперативний штаб з протидії вакцинокерованим інфекціям у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) визначив ймовірну кількість вакцин для закупівлі Україною на рівні 15 млн додаткових доз.

У період з лютого по квітень планують прищепити 367 тис. медиків стаціонарів і учасників ООС. Наступними у списку вакцинованих йдуть люди похилого віку та працівники первинної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися 15 лютого або пізніше, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зазначив, що старту вакцинації від COVID-19 можуть завадити лише форс-мажорні обставини.