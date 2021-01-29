Гриценко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n149705-poloschut-v-sudah-gryaznoe-bele-vo-vremya-voyny-gricenko-osudil-konflikty-v-minoborony.html

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Анатолий Гриценко, бывший министр обороны, осудил раздор в Министерстве обороны во время войны. Он заявил, что сейчас в Минобороны сразу четыре генерала высшего командного состава подали иски на министра обороны Андрея Тарана.

По его словам, от таких действий украинских военных радуются «волки» в судейских мантиях и Путин-агрессор. Об этом экс-министр обороны сообщил на своей странице в Facebook.

Командующий командованием Медицинских сил ВСУ, командующий Воздушных сил ВСУ, начальник Генерального штаба ВСУ, главнокомандующий ВСУ — четверо генералов-фронтовиков, вместе с министром обороны воюющей страны, полощут в судах грязное белье, — заявил Гриценко.

Он добавил, что такие конфликты на высших ступенях руководства армии дезориентируют и деморализуют сотни тысяч солдат и офицеров, подрывают единство и боеспособность армии. Гриценко призвал вмешаться в ситуацию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Гриценко, Зеленский должен посадить за стол министра Тарана вместе с генералами, выслушать аргументы каждого — и принять кадровые решения.

Безотлагательно, прямо там за столом. Объявить, кого он снимает с должности, а кто будет работать дальше. Те, кто останутся на должностях, должны немедленно отозвать судебные иски, и в дальнейшем работать эффективно и слаженно, без ссор и конфликтов, одним мощным кулаком — ради укрепления армии и обороны страны от врага, — заявил экс-министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство обороны Украины, которое недавно вызвало на собеседование своего критика — журналиста Юрия Бутусова — заявило, что не нашло подходящей вакансии, которая бы подходила уровню амбиций и компетенций журналиста. Также Минобороны наделили журналиста сопутствующей характеристикой — его обвинили в комплексе Наполеона.