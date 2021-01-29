Голые землекопы. Фото: Science

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Голые землекопы оказались обладателями не только необычной внешности, но и отличаются способностью общаться между собой с разным акцентом. Разный тип диалектов обусловлен у этих животных не генетическим, а культурным развитием — вокализации землекопов разнятся в зависимости от места, где и с кем они выросли.

Новое открытие о землекопах совершила команда ученых во главе с нейробиологом Элисон Баркер. Их статья опубликована в журнале Science.

Сообщается, что голые землекопы пополнили ряды животных с «подтвержденным вокальным диалектом». Их вокализации различаются в зависимости от того, откуда они родом — точно так же, как и люди говорят с разными акцентами.

Отмечается, что голые землекопы довольно болтливы. Среди их репертуара можно выделить по крайней мере 17 различных вариантов писков, щебета и похрюкивания. Самый частый звук — это тихое чириканье, которое они используют в качестве приветствия.

В ходе исследования было проанализировано 36 тыс. звуков у 166 землекопов из семи колоний, расположенных в Германии и Южной Африке. Затем команда обучила нейросеть изучать образцы их разговора, что позволило им определять особей в любой колонии только по звукам. Воспроизводя сигналы отдельным грызунам, исследователи наблюдали более высокую скорость реакции на приветствие из своей собственной колонии, чем из других, что демонстрирует уникальность «говора» каждой колонии.





Отметим, что это первый пример передачи социальной информации через звук у грызунов — существ, которые сильно отличаются от других животных с такой системой вокализации.

Напомним, ранее мы сообщали, что паук-охотник рода Damastes создал уникальную ловушку для древесных лягушек из больших листьев, создание которой впервые зафиксировано учеными. Оказалось, что пауки-охотники делают ловушки для лягушек, заманивая их в темные укрытия в жаркое время дня.