Голі земплекопи. Фото: Science

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Голі землекопи виявилися власниками не тільки незвичайної зовнішності, але і відрізняються здатністю спілкуватися між собою з різним акцентом. Різний тип діалектів обумовлений у цих тваринах не генетичним, а культурним розвитком — вокалізації землекопів різняться в залежності від місця, де і з ким вони виросли.

Нове відкриття про землекопів зробила команда вчених на чолі з нейробіологом Елісон Баркер. Їхня стаття опублікована в журналі Science.

Повідомляється, що голі землекопи поповнили ряди тварин з «підтвердженим вокальним діалектом». Їхні вокалізації розрізняються залежно від того, звідки вони родом — так само як і люди розмовляють з різними акцентами.





Зазначається, що голі землекопи досить балакучі. Серед їхнього репертуару можна виділити принаймні 17 різних варіантів писків, щебету і похрюкування. Найчастіший звук — це тихе цвірінькання, яке вони використовують як привітання.

Під час дослідження було проаналізовано 36 тис. звуків у 166 землекопів з семи колоній, розташованих в Німеччині та Південній Африці. Потім команда навчила нейромережу вивчати зразки їхньої розмови, що дозволило їм визначати особин в будь-якій колонії тільки по звуку. Відтворюючи сигнали окремим гризунам, дослідники спостерігали вищу швидкість реакції на вітання зі своєї власної колонії, ніж з інших, що демонструє унікальність «говірки» кожної колонії.



Зауважимо, що це перший приклад передачі соціальної інформації через звук у гризунів — істот, які сильно відрізняються від інших тварин з такою системою вокалізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що павук-мисливець роду Damastes створив унікальну пастку для деревних жаб з великих листя, створення якої вперше зафіксовано вченими. Виявилося, що павуки-мисливці роблять пастки для жаб, заманюючи їх в темні укриття в жарку пору дня.