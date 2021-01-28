Кит. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149646-novyy-vyd-vusatyh-kytiv-vyyavyly-v-ssha-foto.html

Ракурс

Новий вид вусатих китів виявили в Мексиканській затоці, яка знаходиться між США і Мексикою. Цей вид раніше відносили до виду смугачів Брайда, проте вони виявилися частиною нового виду вусатих китів.

Зараз тварин налічується менше сотні, тому їх віднесли до вимираючих видів. Про це повідомляє Naked science.

Смугачі Брайда — група вусатих китів, які зустрічаються в тропічних водах всіх трьох основних океанських басейнів. Сьогодні визнаний єдиний вид — Balaenoptera edeni Anderson — з двома підвидами: китом Едена і китом Брайда.



Тепер команда вчених з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) виділила одну з груп смугачів у самостійний вид.

Повідомляється, що біологи досліджували генетичні дані, отримані зі зразків з риболовецьких суден в Мексиканській затоці, а також останки одного з китів. Разом морфологічні та генетичні відмінності дозволили віднести групу до нового виду.



Він отримав ім’я Balaenoptera ricei або кит Райса на честь відомого американського біолога Дейла Райса. Він першим визнав, що смугачі Брайда (тепер кити Райса) мешкають в Мексиканській затоці.

Вчені розповіли, що кити Райса можуть досягати майже 13 м і важити 30 тонн. Також у них є бічні гребені біля верхньої щелепи — як і у найближчих родичів. При цьому будова черепа помітно відрізняється від іншого виду смугачів.



Про їхню тривалості життя поки відомо небагато — спостереження за видом почалися нещодавно. Але близькоспоріднені види досягають статевої зрілості в дев’ять років і можуть жити близько 60 років. Всього в Мексиканській затоці мешкає менше сотні китів Райса, тому вид відразу отримав статус вимираючого. Зараз він під захистом закону про зникаючі види та закону про морських ссавців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тушу кита фінвала, яка може виявитися однією з найбільших, що були коли-небудь знайдені в Середземному морі, виявили на узбережжі півдня Італії. Операція з підйому 70-тонної мертвої тварини тривала протягом трьох днів і завершилася в середу, 20 січня.