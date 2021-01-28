Бюро економічної безпеки створила Рада замість податкової міліції

https://racurs.ua/ua/n149645-buro-ekonomichnoyi-bezpeky-stvoryla-rada-zamist-podatkovoyi-miliciyi.html

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Бюро економічної безпеки створила Верховна Рада під час пленарного засідання у четвер, 28 січня. Народні депутати 242 голосами «за» підтримали закон про Бюро економічної безпеки України № 3087-д.

Як інформує прес-служба українського парламенту, цей законопроект визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України. Бюро стане центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Максимальну кількість співробітників Бюро пропонується визначити в 4 тис. осіб. Раніше очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев зазначав, що нинішня кількість співробітників податкової міліції — 4,6 тис осіб.

Законом встановлено, що Бюро економічної безпеки матиме доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватиметься державними, зокрема й урядовими, засобами зв’язку.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, раніше законопроект розкритикувала Європейська бізнес-асоціація, оскільки там заявили, що цей закон лише змінює назву податкової міліції і переводить її службовців у новий орган. Також експерти критикували завищений штат співробітників нового органу, процедуру обрання кадрів, широкі повноваження співробітників щодо застосування спецзасобів, зокрема вогнепальної зброї, а також надання їм спецзвань.