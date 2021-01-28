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Ракурс
Бюро экономической безопасности создала Рада вместо налоговой милиции

Бюро экономической безопасности создала Рада вместо налоговой милиции

28 янв 2021, 15:01
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Бюро экономической безопасности создала Верховная Рада во время пленарного заседания в четверг, 28 января. Народные депутаты 242 голосами «за» поддержали закон о Бюро экономической безопасности Украины № 3087-д.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, этот законопроект определяет правовые основы организации и деятельности Бюро, которое станет центральным органом исполнительной власти. На него будут возлагаться задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики страны.

Максимальное число сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. человек. Ранее глава финансового комитета Рады Данил Гетманцев отмечал, что нынешнее количество сотрудников налоговой милиции — 4,6 тыс человек.

Законом установлено, что Бюро экономической безопасности будет иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам (базам) данных, держателями (администраторами) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, а также пользоваться государственными, в том числе правительственными, средствами связи.


Напомним, как сообщали СМИ, ранее законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация, поскольку там заявили, что этот закон лишь меняет название налоговой милиции и переводит ее служащих в новый орган. Также эксперты критиковали «раздутый» штат сотрудников нового органа, процедуру избрания кадров, широкие полномочия сотрудников по применению спецсредств, в частности огнестрельного оружия, предоставление им спецзваний.

Источник: Ракурс


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