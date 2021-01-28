Пандемия коронавируса – Гейтс напугал мир неожиданным прогнозом. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n149644-pandemiya-koronavirusa-geyts-napugal-mir-neojidannym-prognozom.html

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Пандемию коронавируса Билл Гейтс считает далеко не последней в мире и призывает готовиться к следующим.

Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже, — заявил он в интервью Süddeutsche Zeitung.

Пандемии, по его мнению, являются составной частью «новой нормальности, так же как дрожит земля, приходят торнадо или меняется климат».

Он считает, что уже сейчас нужно тратить миллиарды для борьбы со следующими пандемиями, чтобы спасти людей и деньги в будущем.

Гейтс уверен, что основная часть этих инвестиций должна поступить из богатых стран.

Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год — большие инвестиции, но помните, что пандемия COVID-19, по оценкам, обойдется миру в 28 трлн долл. Миру нужно потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы и предотвратить миллионы смертей. Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир, — сказал Гейтс.

Миллиардер высоко оценил научный прогресс в разработке вакцин, скорость, с которой был достигнут успех, что было невозможным еще пять лет назад.

В то же время он предостерег от «прививочного национализма» и призвал руководителей государств справедливо распределять вакцину.

Ни одна страна не может самостоятельно бороться с пандемией, — подчеркнул Гейтс.

Напомним, еще в начале 2020 года фонд Гейтса выделил до 100 млн долл. на борьбу с COVID-19.