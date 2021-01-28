Лерос о Витренко — Креатура Ермака для получения миллиардов на газовых схемах РФ

https://racurs.ua/n149643-leros-o-vitrenko-kreatura-ermaka-dlya-polucheniya-milliardov-na-gazovyh-shemah-rf.html

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Незадолго до голосования в Верховной Раде за кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики, экс-«слуга» Гео Лерос заявил, что назначение бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» лоббирует глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом Лерос сообщил 28 января во время выступления с парламентской трибуны.

Напомню некоторые факты о Витренко, который претендует на должность министра энергетики. Именно этот человек был переговорщиком с «Газпромом» (относительно подписания контракта на продолжение транзита газа на пять лет), а не председатель правления «Нафтогаза» Коболев, который был уполномоченным на это. Еще полгода назад я рассказывал, как руководитель Офиса президента Андрей Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты и получить долю. Инициатива лоббирования кандидатуры Витренко уходит от Ермака, — заявил нардеп.

Лерос также призвал не голосовать за кандидатуру Витренко в министры энергетики.

У Витренко с Ермаком есть договоренности вернуть российские газовые схемы на украинский рынок… Не надо помогать Ермаку стать миллиардером, — убежден Лерос.



Напомним, бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» 28 января Верховная Рада снова не назначила на должность главы Минэнерго в правительстве Дениса Шмыгаля. За назначение чиновника проголосовали лишь 204 нардепов из 226 необходимых.