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Ракурс
Лерос о Витренко — Креатура Ермака для получения миллиардов на газовых схемах РФ

Лерос о Витренко — Креатура Ермака для получения миллиардов на газовых схемах РФ

28 янв 2021, 14:46
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Незадолго до голосования в Верховной Раде за кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики, экс-«слуга» Гео Лерос заявил, что назначение бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» лоббирует глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом Лерос сообщил 28 января во время выступления с парламентской трибуны.

Напомню некоторые факты о Витренко, который претендует на должность министра энергетики. Именно этот человек был переговорщиком с «Газпромом» (относительно подписания контракта на продолжение транзита газа на пять лет), а не председатель правления «Нафтогаза» Коболев, который был уполномоченным на это. Еще полгода назад я рассказывал, как руководитель Офиса президента Андрей Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты и получить долю. Инициатива лоббирования кандидатуры Витренко уходит от Ермака, — заявил нардеп.

Лерос также призвал не голосовать за кандидатуру Витренко в министры энергетики.

У Витренко с Ермаком есть договоренности вернуть российские газовые схемы на украинский рынок… Не надо помогать Ермаку стать миллиардером, — убежден Лерос.


Напомним, бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» 28 января Верховная Рада снова не назначила на должность главы Минэнерго в правительстве Дениса Шмыгаля. За назначение чиновника проголосовали лишь 204 нардепов из 226 необходимых.

Источник: Ракурс


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