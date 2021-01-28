Премию для лучших участников ВНО основал Зеленский

Зеленский. Фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/n149642-premiu-dlya-luchshih-uchastnikov-vno-osnoval-zelenskiy.html

Ракурс

ВНО в Украине сдают все учащиеся, которые планируют поступать в вузы. Президент Украины Владимир Зеленский решил основать стипендии для лучших участников ВНО, премии для победителей олимпиад и гранты на обучение за рубежом.

Гарант государства подписал соответствующий указ № 27/2021 «О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что документ предусматривает основание президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты, премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам, грантов на обучение за рубежом.

Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину, — отметил Зеленский.



Согласно указу, Кабмин в двухмесячный срок должен разработать и утвердить порядок назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов президента. Также правительство должно предусматривать в государственном бюджете Украины расходы на соответствующие выплаты.

Напомним, ранее мы сообщали, что тесты ВНО в Украине предыдущих лет обнародовали, и теперь их можно пройти онлайн. На сайте «ВНО-онлайн» появилось более 300 тестов, которые составляли абитуриенты во время прохождения основных и дополнительных сессий внешнего независимого оценивания в период с 2009 по 2020 года. Выпускники, которые будут готовиться к проведению ВНО в 2021 году, смогут проверить свои знания и пройти предварительные тесты.