Премію для найкращих учасників ЗНО заснував Зеленський

Зеленський. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n149642-premiu-dlya-naykraschyh-uchasnykiv-zno-zasnuvav-zelenskyy.html

Ракурс

ЗНО в Україні здають усі учні, які планують вступати до вишів. Президент України Володимир Зеленський вирішив заснувати стипендії для найкращих учасників ЗНО, премії для переможців учнівських олімпіад і гранти на навчання за кордоном

Гарант держави підписав відповідний указ № 27/2021 «Про стипендії, премії та гранти президента України у сфері освіти». Про це повідомляє прес-служба президента.

Повідомляється, що документ передбачає заснування президентських стипендій для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати, премії для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів, грантів на навчання за кордоном.

Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну, — зазначив Зеленський.



Згідно з указом, Кабмін має у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів президента. Також уряд має передбачати у державному бюджеті України видатки на відповідні виплати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тести ЗНО в Україні з попередніх років оприлюднили, і відтепер їх можна пройти онлайн. На сайті «ЗНО-онлайн» з’явилося понад 300 тестів, які складали абітурієнти під час проходження основних та додаткових сесій зовнішнього незалежного оцінювання в період з 2009 по 2020 роки. Випускники, які готуватимуться до проведення ЗНО у 2021 році, зможуть перевірити свої знання та пройти попередні тести.