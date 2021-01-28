Лерос про Вітренка — Креатура Єрмака для отримання мільярдів на газових схемах РФ

https://racurs.ua/ua/n149643-leros-pro-vitrenka-kreatura-iermaka-dlya-otrymannya-milyardiv-na-gazovyh-shemah-rf.html

Ракурс

Незадовго до голосування у Верховній Раді за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра й міністра енергетики екс-«слуга» Гео Лерос заявив, що призначення колишнього топ-менеджера «Нафтогазу» лобіює очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це Лерос повідомив 28 січня під час виступу з парламентської трибуни.

Нагадаю деякі факти щодо Вітренка, який претендує на посаду міністра енергетики. Саме ця людина була переговорником з «Газпромом» (щодо підписання контракту на продовження транзиту газу на п’ять років), а не голова правління «Нафтогазу» Коболєв, який був уповноваженим на це. Ще півроку тому я розповідав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак намагається себе «вставити» в газові контракти і отримати долю. Ініціатива лобіювання кандидатури Вітренка походить від Єрмака, — заявив нардеп.

Лерос також закликав не голосувати за кандидатуру Вітренка в міністри енергетики.

Вітренко із Єрмаком мають домовленості повернути російські газові схеми на український ринок… Не треба допомагати Єрмаку стати мільярдером, — переконаний Лерос.



Нагадаємо, колишнього топ-менеджера «Нафтогазу» 28 січня Верховна Рада знову не призначила на посаду глави Міненерго в уряді Дениса Шмигаля. За призначення чиновника проголосували лише 204 нардепів з 226 необхідних.