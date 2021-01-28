Пандемія коронавірусу – Гейтс налякав світ неочікуваним прогнозом. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n149644-pandemiya-koronavirusu-geyts-nalyakav-svit-neochikuvanym-prognozom.html

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Пандемію коронавірусу Білл Гейтс вважає далеко не останньою у світі й закликає готуватися до наступних.

Ця пандемія жахлива, але наступна може бути в десятки разів гірше, — заявив він в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Пандемії, на його думку, є складовою «нової нормальності, так само як тремтить земля, приходять торнадо або міняється клімат».

Він вважає, що вже зараз потрібно витрачати мільярди для боротьби з наступними пандеміями, щоб врятувати людей і гроші в майбутньому.

Гейтс упевнений, що основна частина цих інвестицій має надійти з багатих країн.

Щоб зупинити таку пандемію, буде потрібно витрачати десятки мільярдів доларів в рік — великі інвестиції, але пам’ятайте, що пандемія COVID-19, за оцінками, обійдеться світу у 28 трлн дол. Світові потрібно витратити мільярди, щоб врятувати трильйони і запобігти мільйонам смертей. Я думаю про це як про кращий і найбільш економічний страховий поліс, який може купити світ, — сказав Гейтс.

Мільярдер високо оцінив науковий прогрес у розробці вакцин, швидкість, з якою було досягнуто успіху, що було неможливим ще п’ять років тому.

Водночас він застеріг від «вакцинаційного націоналізму» та закликав керівників держав справедливо розподіляти вакцину.

Жодна країна не може самостійно боротися з пандемією, — зазначив Гейтс.

Нагадаємо, на початку 2020 року фонд Гейтса виділив до 100 млн дол. на боротьбу з COVID-19.