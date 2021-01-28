Киты. Фото: Istock

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Ракурс

Новый вид усатых китов обнаружили в Мексиканском заливе, который находится между США и Мексикой. Этот вид ранее относили к виду полосатиков Брайда, однако они оказались частью нового вида усатых китов.

Сейчас животных насчитывается меньше сотни, поэтому их записали в вымирающие виды. Об этом сообщает Naked science.





Полосатики Брайда — группа усатых китов, которые встречаются в тропических водах всех трех основных океанских бассейнов. Сегодня признан единственный вид — Balaenoptera edeni Anderson — с двумя подвидами: китом Эдена и китом Брайда.

Теперь команда ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выделила одну из групп полосатиков в самостоятельный вид.





Сообщается, что биологи исследовали генетические данные, полученные из образцов с рыболовецких судов в Мексиканском заливе, а также останки одного из китов. Вместе морфологические и генетические различия позволили отнести группу к новому виду.

Он получил имя Balaenoptera ricei или кит Райса в честь известного американского биолога Дейла Райса. Он первым признал, что полосатики Брайда (теперь киты Райса) обитают в Мексиканском заливе.

Ученые рассказали, что киты Райса могут достигать почти 13 м и весить 30 тонн. Также у них есть боковые гребни в области верхней челюсти — как и у ближайших сородичей. При этом строение черепа заметно отличается от другого вида полосатиков.





Об их продолжительности жизни пока известно немного — наблюдения за видом начались недавно. Но близкородственные виды достигают половой зрелости в девять лет и могут жить около 60 лет. Всего в Мексиканском заливе обитает меньше сотни китов Райса, поэтому вид сразу получил статус вымирающего. Сейчас он под защитой закона об исчезающих видах и закона о морских млекопитающих.

Напомним, ранее мы сообщали, что тушу кита финвала, которая может оказаться одной из крупнейших, что были когда-либо найдены в Средиземном море, обнаружили на побережье юга Италии. Операция по подъему 70-тонного мертвого животного длилась в течение трех дней и завершилась в среду, 20 января.