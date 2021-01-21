На побережье Италии обнаружили мертвого 70-тонного кита. Фото:

https://racurs.ua/n149334-mertvogo-kita-vesom-70-t-obnarujili-na-pobereje-italii-foto.html

Ракурс

Тушу кита финвала, которая может оказаться одной из крупнейших, что были когда-либо найдены в Средиземном море, обнаружили на побережье юга Италии.

Операция по подъему 70-тонного мертвого животного длилась в течение трех дней и завершилась в среду, 20 января, сообщает BBC.

Аквалангисты обнаружили тушу еще 17 января — к находке их вывел молодой китеныш.

Труп лежал в гавани Сорренто, расположенного недалеко от Неаполя. Вскоре после этого финвал всплыл на поверхность.

В операции по перемещению мертвого животного на сушу задействовали два судна.

Из Сорренто его переместили в порт Неаполя, где морские биологи и другие эксперты приступят к расследованию для определения причин гибели финвала.

В дальнейшем огромный скелет кита будет выставлен в одном из итальянских музеев естествознания.

Сейчас береговая охрана Италии отслеживает след китеныша, который вывел их к умершей особи и скрылся в море.