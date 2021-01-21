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Ракурс
На побережье Италии обнаружили мертвого 70-тонного кита. Фото:

Мертвого кита весом 70 т обнаружили на побережье Италии (ФОТО)

21 янв 2021, 15:14
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Тушу кита финвала, которая может оказаться одной из крупнейших, что были когда-либо найдены в Средиземном море, обнаружили на побережье юга Италии.

Операция по подъему 70-тонного мертвого животного длилась в течение трех дней и завершилась в среду, 20 января, сообщает BBC.

На побережье Италии обнаружили мертвого 70-тонного кита. Фото: EPA

Аквалангисты обнаружили тушу еще 17 января — к находке их вывел молодой китеныш.

Труп лежал в гавани Сорренто, расположенного недалеко от Неаполя. Вскоре после этого финвал всплыл на поверхность.

На побережье Италии обнаружили мертвого 70-тонного кита. Фото: Twitter

На побережье Италии обнаружили мертвого 70-тонного кита. Фото: Twitter

В операции по перемещению мертвого животного на сушу задействовали два судна.

Из Сорренто его переместили в порт Неаполя, где морские биологи и другие эксперты приступят к расследованию для определения причин гибели финвала.

На побережье Италии обнаружили мертвого 70-тонного кита. Фото: Twitter


В дальнейшем огромный скелет кита будет выставлен в одном из итальянских музеев естествознания.

Сейчас береговая охрана Италии отслеживает след китеныша, который вывел их к умершей особи и скрылся в море.

Источник: Ракурс


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