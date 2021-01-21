Мертвого кита весом 70 т обнаружили на побережье Италии (ФОТО)https://racurs.ua/n149334-mertvogo-kita-vesom-70-t-obnarujili-na-pobereje-italii-foto.htmlРакурс
Тушу кита финвала, которая может оказаться одной из крупнейших, что были когда-либо найдены в Средиземном море, обнаружили на побережье юга Италии.
Операция по подъему 70-тонного мертвого животного длилась в течение трех дней и завершилась в среду, 20 января, сообщает BBC.
Аквалангисты обнаружили тушу еще 17 января — к находке их вывел молодой китеныш.
Труп лежал в гавани Сорренто, расположенного недалеко от Неаполя. Вскоре после этого финвал всплыл на поверхность.
В операции по перемещению мертвого животного на сушу задействовали два судна.
Из Сорренто его переместили в порт Неаполя, где морские биологи и другие эксперты приступят к расследованию для определения причин гибели финвала.
В дальнейшем огромный скелет кита будет выставлен в одном из итальянских музеев естествознания.
Сейчас береговая охрана Италии отслеживает след китеныша, который вывел их к умершей особи и скрылся в море.