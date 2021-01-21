Мертвого кита вагою 70 т виявили на узбережжі Італії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n149334-mertvogo-kyta-vagou-70-t-vyyavyly-na-uzberejji-italiyi-foto.htmlРакурс
Тушу кита фінвала, яка може виявитися однією з найбільших, що були коли-небудь знайдені в Середземному морі, виявили на узбережжі півдня Італії.
Операція з підйому 70-тонної мертвої тварини тривала протягом трьох днів і завершилася в середу, 20 січня, повідомляє BBC.
Аквалангісти виявили тушу ще 17 січня — до знахідки їх вивів молодий кит.
Труп лежав у гавані Сорренто неподалік від Неаполя. Незабаром після цього фінвал сплив на поверхню.
В операції з переміщення мертвої тварини на сушу задіяли два судна.
З Сорренто його перемістили в порт Неаполя, де морські біологи та інші експерти мають провести розтин і встановити причину смерті кита.
Пізніше величезний скелет тварини виставлять в одному з італійських музеїв природознавства.
Зараз берегова охорона Італії відстежує слід молодого кита, який вивів їх до померлої тварини та зник у морі.