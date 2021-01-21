На узбережжі Італії виявили мертвого 70-тонного кита. Фото: Twitter

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Ракурс

Тушу кита фінвала, яка може виявитися однією з найбільших, що були коли-небудь знайдені в Середземному морі, виявили на узбережжі півдня Італії.

Операція з підйому 70-тонної мертвої тварини тривала протягом трьох днів і завершилася в середу, 20 січня, повідомляє BBC.

Аквалангісти виявили тушу ще 17 січня — до знахідки їх вивів молодий кит.

Труп лежав у гавані Сорренто неподалік від Неаполя. Незабаром після цього фінвал сплив на поверхню.

В операції з переміщення мертвої тварини на сушу задіяли два судна.

З Сорренто його перемістили в порт Неаполя, де морські біологи та інші експерти мають провести розтин і встановити причину смерті кита.

Пізніше величезний скелет тварини виставлять в одному з італійських музеїв природознавства.

Зараз берегова охорона Італії відстежує слід молодого кита, який вивів їх до померлої тварини та зник у морі.