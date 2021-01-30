Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в атомной энергетике. Фото: 112 Украина

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ № 35/2021, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января «О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности».

Президентским указом предусматривается ряд поручений Кабмину. Правительство должно за месяц внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о механизмах обеспечения регулировочными мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников. Приказ 30 января обнародовали на веб-странице президента.

Отмечается, что до 1 июля чиновники должны подать законопроект об утверждении новой общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и в отношении установления и определения особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения. Предполагается и создание законопроекта об уставе охраны Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, а также ряда документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии.

Решение СНБО предусматривает и принятие мер о завершении строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций.

Также на Банковой отметили, что до 1 апреля надо разработать инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников. На каждом субъекте, который вырабатывает электроэнергию из Солнца или ветра, должны внедрить обязательную систему прогнозирования выработки и систем накопления энергии.

Напомним, весной 2020 года Министерство энергетики поручило НАЭК «Энергоатом» отработать возможность майнить криптовалюту на АЭС. Таким образом в правительстве хотели обеспечить дополнительные рынки сбыта атомной электроэнергии.