Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці. Фото: 112 Україна

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 35/2021, який увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості».

Президентським указом передбачається низка доручень Кабміну. Уряд повинен за місяць часу внести на розгляд Верховної Ради проект закону про механізми забезпечення регулювальними потужностями під час уведення в експлуатацію об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел. Наказ 30 січня оприлюднили на веб-сторінці президента.

Зазначається, що до 1 липня урядовці повинні подати законопроект про затвердження нової загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами та щодо встановлення й визначення особливого статусу зони спеціального промислового використання на території зони відчуження. Передбачається й створення законопроекту про статут охорони Національною гвардією ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів, а також низки документів, спрямованих на врегулювання ситуації на оптовому ринку електроенергії.

Рішення РНБО передбачає й вжиття заходів про завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій.

Також на Банковій наголосили, що до 1 квітня треба розробити інструменти стимулювання суб'єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел. На кожному суб'єкті, який виробляє електроенергію з Сонця чи вітру, мають впровадити обов’язкову систему прогнозування виробітку та систем накопичення енергії.

Нагадаємо, навесні 2020 року Міністерство енергетики доручило НАЕК «Енергоатом» відпрацювати можливість майнити криптовалюту на АЕС. Таким чином в уряді хотіли забезпечити додаткові ринки збуту атомної електроенергії.