Найбільший об’єкт у Всесвіті назвали астрономи. Фото: hightech.fm

https://racurs.ua/ua/n149715-naybilshyy-obiekt-u-vsesviti-nazvaly-astronomy.html

Ракурс

Всесвіт уміщує близько двох трильйонів галактик з мільярдами зірок у кожній.

При цьому астрономи постійно відкривають все нові об'єкти на його просторах. Якщо раніше вважалося, що існує лише галактика Чумацький шлях, то наразі відомо про неймовірну велику кількість таких галактик. Науковці змогли дізнатися, які об'єкти у Всесвіті сьогодні можна вважати найбільшими. Про це 30 січня повідомляє «Популярная механика».

Одними з величезних структур Всесвіту вважаються галактики, найбільшою галактика IC 1101 — у ній знаходиться близько 100 трлн зірок, а протяжність цього гіганта становить 6 млн світлових років. Ця галактика у 60 разів більша та в 2 тис. разів масивніша за Чумацький шлях.

Ще один клас об'єктів — скупчення та надскупчення галактик. Скупченням галактик вважається комплекс гравітаційно пов’язаних галактик, а надскупчення — пов’язаних скупчень галактик. Найбільшим галактичним скупченням на сьогоднішній день є об'єкт El Gordo (ACT-CL J0102−4915), який розташований більш ніж в 7 млрд світлових років від Землі. Вчені навіть приблизно не можуть підрахувати кількість зірок у цьому скупченні.

Найбільшими гравітаційно пов’язаними структурами у Всесвіті вважаються так звані стіни, які складаються з надскупчень галактик та величезних протяжних потоків газу. Найбільшою з відомих людству є стіна Геркулес-Північна Корона. Вона тягнеться на 10 млрд світлових років і займає близько 10% діаметра Всесвіту. Науковці вважають, що до цієї стіни входять тисячі або навіть мільйони галактик.

Нагадаємо, науковці встановили, що галактика Чумацький Шлях впродовж мільярдів років безліч разів зближувалася з іншими галактиками, частину з яких поглинала.