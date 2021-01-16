Космос. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149077-odna-z-naystarishyh-zirok-v-galaktyci-umistyla-bilya-sebe-vidrazu-try-planety.html

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NASA, американське космічне агентство, використовуючи власний супутник для дослідження транзитних екзопланет TESS і спектрометр телескопа Keck I виявили систему з трьома екзопланетами біля однієї з найдавніших зірок в галактиці Чумацький Шлях.

Одна з них виявилася кам’янистою суперземлею. Про це повідомляє The Astronomical Journal.

Суперземля — ​​це клас планет, маса яких перевищує Землю, але поступається газовим гігантам. Зазначимо, що вік зірки, біля якої утворилася суперземля, становить близько 10 млрд років, а маса і розмір становлять близько 80% від маси та розміру Сонця. Це помаранчевий карлик, що належить до рідкісної популяції зірок, званих зірками товстого диска Галактики.

Вчені вирахували, то середня температура поверхні на планеті перевищує 1 тис. 727 °C. TOI-561b має масу і радіус в 3,2 і 1,45 раза більше, ніж у Землі, і щільність 5,5 г/см³, що відповідає скелястому складу.

Ми розрахували, що її щільність така ж, як у нашої планети. Це дивно, тому що можна було очікувати, що щільність буде вище. Це узгоджується з уявленням про те, що планета дуже стара. TOI-561b — одна з найстаріших кам’янистих планет, які були виявлені, — розповіла співавтор дослідження Лорен Вайс.



За словами вчених, існування цього світу показує, що Всесвіт формував кам’янисті планети майже з моменту свого створення 14 млрд років тому. Дві зовнішні планети, TOI-561c і d, мають масу в сім і три рази більші за Землю, радіуси 2,9 і 2,3 радіуса Землі відповідно. Вони обертаються навколо своєї зірки раз в 10,8 і 16,3 земної доби. Порівняльні атмосферні властивості планет в цій дуже бідній металами системі можуть стати унікальним тестом для сценаріїв формування планет.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космос міг бути «родоначальником» життя на Землі, оскільки комети приносили на планету шість видів хімічних елементів, завдяки яким зароджується життя. Вчені з Університету Турку у Фінляндії виявили фосфор на кометі 67P/Чурюмова — Герасименко — останній елемент, який необхідний для зародження життя.