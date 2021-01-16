Одна из старейших звезд в галактике уместила возле себя сразу три планеты

Космос. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149077-odna-iz-stareyshih-zvezd-v-galaktike-umestila-vozle-sebya-srazu-tri-planety.html

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NASA, американское космическое агентство, используя собственный спутник для исследования транзитных экзопланет TESS и спектрометр телескопа Keck I обнаружили систему с тремя экзопланетами возле одной из самых древних звезд в галактике Млечный Путь.

Одна из них оказалась каменистой суперземлей. Об этом сообщает The Astronomical Journal.

Суперземля — это класс планет, масса которых превышает Землю, но уступает газовым гигантам. Отметим, что возраст звезды, возле которой образовалась суперземля, составляет около 10 млрд лет, а масса и размер составляют около 80% от массы и размера Солнца.

Этот оранжевый карлик, который принадлежит к редкой популяции звезд, называемых звездами толстого диска Галактики.

Ученые вычислили, то средняя температура поверхности на планете превышает 1 тыс. 727 °C. TOI-561b имеет массу и радиус в 3,2 и 1,45 раза больше, чем у Земли, и плотность 5,5 г/см3, что соответствует скалистому составу.

Мы рассчитали, что ее плотность такая же, как у нашей планеты. Это удивительно, потому что можно было ожидать, что плотность будет выше. Это согласуется с представлением о том, что планета очень старая. TOI-561b — одна из старейших каменистых планет, которые были обнаружены, — рассказала соавтор исследования Лорен Вайс.



По словам ученых, существование этого мира показывает, что Вселенная формировала каменистые планеты почти с момента своего создания 14 млрд лет назад. Две внешние планеты, TOI-561c и d, имеют массу в семь и три раза больше Земли, радиусы 2,9 и 2,3 радиуса Земли соответственно. Они обращаются вокруг своей звезды раз в 10,8 и 16,3 дня. Сравнительные атмосферные свойства планет в этой очень бедной металлами системе могут стать уникальным тестом для сценариев формирования планет.

Напомним, ранее мы сообщали, что космос мог быть «родоначальником» жизни на Земле, поскольку кометы приносили на планету шесть видов химических элементов, благодаря которым зарождается жизнь. Ученые из Университета Турку в Финляндии обнаружили фосфор на комете 67P/Чурюмова — Герасименко — последний элемент, который необходим для зарождения жизни.