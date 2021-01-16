Татаров. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n149076-podozrevaemyy-v-korrupcii-tatarov-kupil-sebe-obuchenie-v-ssha.html

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Дело Татарова, заместителя главы Офиса президента, который замешан в коррупции, привлекло внимание общества к имущественному положению чиновника. Так, выяснилось, что Олег Татаров приобрел обучение в американском университете в Вашингтоне.

Он заявил, что оплатил свое собственное зарубежное образование в США. Об этом Татаров сообщил в своем Telegram-канале.

После обнародования изменений моего имущественного положения в связи с оплатой обучения за рубежом, СМИ задали себе вопрос, за кого я платил. Чтобы избежать очередных конспирологических версий, сообщаю, что платил я за себя, — заявил Татаров.

По словам чиновника, это уже не первое его зарубежное образование. Ранее он закончил Лондонский университет, получил европейскую адвокатскую лицензию, а потом долго готовился к поступлению в американский университет в Вашингтоне.

Татаров добавил, что после получения от университета подтверждения о зачислении на курс публичного администрирования и политики, который будет проходить онлайн, он перечислил первый платеж — 9 тыс. 569 долл., что и отразил в своей декларации.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Микитася, связанное с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, обрастает новыми деталями. Максим Микитась, обвиняемый в коррупции владелец компании «Укрбуд» стал жертвой прессинга со стороны Татарова. С помощью связей в Нацполиции Татаров пытался запугивать Микитася, который долго был его другом и соратником.