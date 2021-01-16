Татаров. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n149076-pidozruvanyy-u-korupciyi-tatarov-kupyv-sobi-osvitu-u-ssha.html

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Справа Татарова, заступника голови Офісу президента, що стосується корупції, привернула увагу суспільства до майнового статусу чиновника. Так, з’ясувалося, що Олег Татаров придбав навчання в американському університеті у Вашингтоні.

Він заявив, що оплатив власну закордонну освіту у США. Про це Татаров повідомив у своєму Telegram-каналі.

Після оприлюднення змін мого майнового стану у зв’язку з оплатою навчання за кордоном, ЗМІ поставили собі питання, за кого ж я платив. Щоб уникнути чергових конспірологічних версій, повідомляю, що платив я за себе, — заявив Татаров.

За словами чиновника, це вже не перша його закордонна освіта. Раніше він закінчив Лондонський університет, отримав європейську адвокатську ліцензію, а потім довго готувався до вступу в американський університет у Вашингтоні.

Татаров додав, що після отримання від університету підтвердження зарахування на курс публічного адміністрування та політики, який буде проходити онлайн, він перерахував перший платіж — 9 тис. 569 дол., що і відбив у своїй декларації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Микитася, пов’язана з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, обростає новими деталями. Максим Микитась, обвинувачений в корупції власник компанії «Укрбуд» став жертвою пресингу з боку Татарова. За допомогою зв’язків в Нацполіції Татаров намагався залякувати Микитася, який довго був його другом та соратником.