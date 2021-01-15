Планету в системі з трьома зірками знайшли астрономи. Фото: profile.ru

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Екзопланету KOI-5Ab, яка знаходиться в потрійний зоряній системі, виявили астрономи в сузір’ї Лебедя.

Ця планета була другим кандидатом на виявлення екзопланет, виявлених телескопом Кеплер, коли він почав роботу ще в 2009 році. Науковці за допомогою нового космічного телескопу TESS, а також декількох наземних інструментів, включаючи гавайську обсерваторію Keck, підтвердили існування KOI-5Ab. Про це заявив астроном Девід Сіарді з Інституту науки про екзопланети NASA, повідомляє Science Alert.

Від KOI-5Ab відмовилися, тому що пошук був складним, і у нас були тисячі кандидатів. Були легші варіанти, ніж KOI-5Ab, і ми кожен день дізнавалися щось нове від Кеплера, так що про KOI-5 майже забули, — зазначив Сіарді.

За словами науковців, новітній телескоп спостерігав за KOI-5Ab транзитним методом, по слабкому зміни світності материнської зірки в ті періоди, коли планета проходить на її тлі. А обсерваторія Keck спостерігала за слабкими коливаннями в положенні зірки, які викликаються обертанням і тяжінням планети. Виявилося, що KOI-5Ab — холодний газовий гігант, схожий на планету Нептун.

Екзопланета обертається навколо однієї із зірок, що входять в досить рідкісну потрійну систему, роблячи повний оборот за п’ять діб. А зірка KOI-5A обертається в тісній зв’язці з KOI-5 В, з періодичністю в 30 років, а їх тандем обходить третю зірку KOI-5С за 400 років. Також встановлено, що орбітальна площина планети не збігається з площиною KOI-5 В, відхиляючись від неї приблизно на 50°.

Науковці заявляють, що такі системи повинні формуватися з однієї газопилової хмари і зберігати єдину площу обертання. Не виключено, що планета змінила свою орбіту під впливом тяжіння KOI-5 В.

Телескоп VLT зумів отримати перший прямий знімок планетної системи біля подібній до нашого Сонця зірки TYC 8998−760−1, яка розташована приблизно в 300 світлових роках від Землі.

Нагадаємо, потенційно небезпечний для Землі астероїд 2020 WU5, у ніч з 13 на 14 січня промайнув поблизу Землі. Небесне тіло діаметром від 0,5 до 1,1 км належить до категорії аполлонів — найчисленнішої групи навколоземних астероїдів.