Крупнейший объект во Вселенной назвали астрономы

Самый большой объект во Вселенной назвали астрономы. Фото: hightech.fm

https://racurs.ua/n149715-krupneyshiy-obekt-vo-vselennoy-nazvali-astronomy.html

Ракурс

Вселенная вмещает около двух триллионов галактик с миллиардами звезд в каждой.

При этом астрономы постоянно открывают все новые объекты на его просторах. Если раньше считалось, что существует только галактика Млечный Путь, то сейчас известно о невероятном большом количестве таких галактик. Ученые смогли узнать, какие объекты во Вселенной сегодня можно считать самыми большими. Об этом 30 января сообщает «Популярная механика».

Одними из огромных структур Вселенной считаются галактики, а самой большой галактика IC 1101 — в ней находится около 100 трлн звезд, а протяженность этого гиганта составляет 6 млн световых лет. Эта галактика в 60 раз больше и в 2 тыс. раз массивнее Млечного Пути.

Еще один класс объектов — скопления и сверхскопления галактик. Скоплением галактик считается комплекс гравитационно связанных галактик, а сверхскоплением — связанных скоплений галактик. Самым большим галактическим скоплением на сегодняшний день является объект El Gordo (ACT-CL J0102−4915), который расположен более чем в 7 млрд световых лет от Земли. Ученые даже приблизительно не могут подсчитать количество звезд в этом скоплении.

Крупнейшими гравитационно связанными структурами во Вселенной считаются так называемые стены, которые состоят из сверхскоплений галактик и огромных протяженных потоков газа. Самой большой из известных человечеству является стена Геркулес-Северная Корона. Она тянется на 10 млрд световых лет и занимает около 10% диаметра Вселенной. Ученые считают, что в эту стену входят тысячи или даже миллионы галактик.

Напомним, ученые установили, что галактика Млечный Путь в течение миллиардов лет множество раз сближалась с другими галактиками, часть из которых поглощала.